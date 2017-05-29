Арестован 16-й подозреваемый в связи с терактом в Манчестере

Об этом заявила местная полиция в совем микроблоге в Twitter.

Таким образом, Суссекс, подозревается в нарушении закона о терроризме.

Кроме того, накануне был также задержан еще один подозреваемый по данному делу. Им оказался 19-летний мужчина, которого арестовали в ходе обысков в манчестерском районе Гортон.

Всего по данному делу были задержаны 16 человек, двоих из которых отпустили без предъявления обвинений.

На данный момент под арестом остаются 14 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", теракт на стадионе в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, совершил некий Салман Абеди.