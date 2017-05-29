23-летнею девушку подозревают в убийстве двухмесячного сына

Как отмечается, о пропаже ребенка сообщил 49-летний отец малыша.

По словам правоохранительніх органов, в с. Кобаки, в овраге было нашли тело младенца. Также полицейские обнаружили на шее следы от тканевого шнурка, указывает на то, что мать обмотала им шею ребенка и путем удушения убила его.

После этого женщина пыталась сжечь своего ребенка на территории своего хозяйства. Тем не менее окончательно замести следы жестокого убийства ей не удалось.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, женщине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", двое военнослужащих задержаны за убийство, оба они из полка "Азов".