В Афганистане произошел теракт, десятки погибших

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Как отмечается, соответствующие нападения совершил террорист-смертник.

Кроме того в результате боевых действий между боевиками и силами безопасности в первый день Рамадана погибли по меньшей мере 36 человек.

В связи с этим начальник отдела общественного здравоохранения в Хосте Гуль Мохаммаддин Мангал сообщил, что тела узнаваемы, поэтому являются ли они гражданскими лицами или работниками сил безопасности неизвестно.

В свою очередь губернатор провинции Захир Баханд заявил об атаке боевиков в районе Кадиса, в результате чего погитбли 22 человека. Среди них, шесть представителей сил безопасности и восемь мирных жителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", теракт на стадионе в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, совершил некий Салман Абеди.