13:20 27.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Афганистане произошел теракт, десятки погибших

В Афганистане в провинции Хост взорвалось самодельное устройство в автомобиле возле футбольного поля поблизости военной базы. В результате происшествия погибли по меньшей мере 14 человек.

В Афганистане произошел теракт, десятки погибших

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Как отмечается, соответствующие нападения совершил террорист-смертник.

Кроме того в результате боевых действий между боевиками и силами безопасности в первый день Рамадана погибли по меньшей мере 36 человек.

В связи с этим начальник отдела общественного здравоохранения в Хосте Гуль Мохаммаддин Мангал сообщил, что тела  узнаваемы, поэтому являются ли они гражданскими лицами или работниками сил безопасности неизвестно.

В свою очередь губернатор провинции Захир Баханд заявил об атаке боевиков в районе Кадиса, в результате чего погитбли 22 человека. Среди них, шесть представителей сил безопасности и восемь мирных жителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"теракт на стадионе в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, совершил некий Салман Абеди.


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