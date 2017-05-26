10:58 26.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области авто врезалось в электроопору, есть погибшие - ФОТО

В пгт Ярмолинцы вблизи местного отделения "Хмельницкгаза" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли два человека.

В Хмельницкой области авто врезалось в электроопору, есть погибшие - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Хмельницкой области.

Как отмечается, 24-летний местный житель, двигаясь по улице Петропавловской на автомобиле "Mercedes Vito", не справился с управлением и въехал в электроопору.

Таким образом, во время аварии водитель умер на месте происшествия.

В свою очередь его 33-летний пассажир от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

По информации экспертов, причина столкновения до сих пор устанавливается. 

На данный момент полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Киевщине кабан спровоцировал столкновение автомобилей, в результате которого три человека погибли и двое получили травмы.

 


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