В Хмельницкой области авто врезалось в электроопору, есть погибшие - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Хмельницкой области.

Как отмечается, 24-летний местный житель, двигаясь по улице Петропавловской на автомобиле "Mercedes Vito", не справился с управлением и въехал в электроопору.

Таким образом, во время аварии водитель умер на месте происшествия.

В свою очередь его 33-летний пассажир от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

По информации экспертов, причина столкновения до сих пор устанавливается.

На данный момент полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Киевщине кабан спровоцировал столкновение автомобилей, в результате которого три человека погибли и двое получили травмы.