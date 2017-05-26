Боевики атаковали автобус с коптскими христианами в Египте, десятки погибших

В египетской провинции Эль-Минья боевики расстреляли автобус с коптскими христианами. В результате инцидента погибли более 20 человек.
Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, нападение произошло в 220 км к югу от Каира. В этот момент паломники возвращались в монастырь из Бени-Суэйфа.
Тогда боевики подъехали на автомобилях и открыли огонь по автобусу.
"По меньшей мере 23 человека были убиты и 25 ранены", – говорится в сообщении
Тем не менее ответственность за нападение пока никто не взял.
Стоить отметить, что в последнее время копты неоднократно подвергались атакам со стороны боевиков. Так, в апреле вследствие нападения боевиков на храмы были убиты 46 коптских христиан.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в городе Измаил возле одного из ночных клубов произошла драка со стрельбой.