Боевики атаковали автобус с коптскими христианами в Египте, десятки погибших

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, нападение произошло в 220 км к югу от Каира. В этот момент паломники возвращались в монастырь из Бени-Суэйфа.

Тогда боевики подъехали на автомобилях и открыли огонь по автобусу.

"По меньшей мере 23 человека были убиты и 25 ранены", – говорится в сообщении

Тем не менее ответственность за нападение пока никто не взял.

Стоить отметить, что в последнее время копты неоднократно подвергались атакам со стороны боевиков. Так, в апреле вследствие нападения боевиков на храмы были убиты 46 коптских христиан.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в городе Измаил возле одного из ночных клубов произошла драка со стрельбой.