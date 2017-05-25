22:34 25.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Афинах взорвали автомобиль бывшего премьер-министра Греции

В четверг, 25 мая, Греции прогремел взрыв. Неизвестные взорвался автомобиль бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса.

В Афинах взорвали автомобиль бывшего премьер-министра Греции

Как сообщает kathimerini.gr, взрывное устройство сработало в центре Афин. Сам бывший премьер и его водитель доставлены в больницу с травмами.

По данным местной полиции в автомобиле также находились сотрудник службы безопасности и сотрудник банка Греции. Вместе с тем информации о серьезности ранений пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремели два взрыва. В результате теракта 22 человек погибли, 59 получили ранения.


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