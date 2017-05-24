На Винничине задержали двух полицейских, которые организовали наркобизнес - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснили правоохранительные органы, старший оперуполномоченный и инспектор полиции организовали крупный наркобизнес. Также преступники реализовывали психотропные вещества.

По словам полиции, злоумышленники по месту жительства выращивали в теплицах марихуану. Затем они реализовывали оптовые партии наркотика через созданную разветвленную сеть дилеров, подобранных из числа бывших работников органов внутренних дел.

Так, очередная продажа запрещенных веществ осуществлялась в городе Хмельник. Однако оперативникам спецслужбы удалось задержать наркодилеров в частном доме одного из сообщников.

В результате обысков, сотрудники СБУ конфисковали один килограмм марихуаны.

В данный момент по данному факту открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на станции метро "Харьковская" сотрудники управления полиции задержали 21-летнего уроженца Луганской области с наркотиками в рюкзаке.