15:35 23.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Манчестере снова эвакуируют людей

Reuters сообщает, что в Манчестере снова эвакуировали людей из торгового центра Arndale из-за сообщения о “мощном взрыве”.

В Манчестере снова эвакуируют людей

В сообщении говорится, что по словам очевидцем, “десятки людей сбежали из здания.”

Отмечено, что на место происшествия прибыла полиция, торговый центр был окружен, а посетителей призвали срочно покинуть территорию.

Есть информация, что в ходе операции был задержан мужчина, однако в полиции сообщают, что он не связан с терактом.

Напомним, что два взрыва произошли на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Количество погибших возросло до 22 человек, среди них есть дети.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Багдаде прогремел взрыв, погибли 17 человек.


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