05:30 23.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Британии на стадионе Манчестера прогремели взрывы, есть погибшие и раненые - ВИДЕО

В ночь на вторник, 23 мая, в британском городе Манчестер на стадионе "Манчестер Арена" прогремел взрыв.

В Британии на стадионе Манчестера прогремели взрывы, есть погибшие и раненые - ВИДЕО

В это время на стадионе проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Полиция сообщает о нескольких погибших и раненых в результате происшествия. Как сообщают полицейские в Twitter, правоохранители просят людей держаться подальше от стадиона после сообщений об инциденте.

Вместе с тем СМИ сообщают, что взрыв произошел после того, как певица закончила свое выступление и покинула сцену. На видео очевидца происшествия с концерта видно, как люди в панике покидают стадион. На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва ночью 22 мая на улице Зои Гайдай в Оболонском районе Киева был поврежден металлический забор, а также обгорела стена на первом этаже дома.


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