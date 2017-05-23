В Британии на стадионе Манчестера прогремели взрывы, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
В ночь на вторник, 23 мая, в британском городе Манчестер на стадионе "Манчестер Арена" прогремел взрыв.
В это время на стадионе проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Полиция сообщает о нескольких погибших и раненых в результате происшествия. Как сообщают полицейские в Twitter, правоохранители просят людей держаться подальше от стадиона после сообщений об инциденте.
Вместе с тем СМИ сообщают, что взрыв произошел после того, как певица закончила свое выступление и покинула сцену. На видео очевидца происшествия с концерта видно, как люди в панике покидают стадион. На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва ночью 22 мая на улице Зои Гайдай в Оболонском районе Киева был поврежден металлический забор, а также обгорела стена на первом этаже дома.
Папа Римский надеется с помощью светил мировой науки понять суть Большого взрыва. Так, чтобы усилить взаимосвязь религии и науки Франциск пригласил специалистов, которые изучают астрономию и эволюцию Вселенной.