13:22 23.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине школьник упал с крыши многоэтажки

На Киевщине недавно произошла трагедия – погиб подросток.

На Киевщине школьник упал с крыши многоэтажки

Так, погиб 13-летний школьник, которому захотелось залезть на крышу одного из многоэтажных строений на Киевщине. Однако вскоре мальчик сорвался с большой высоты и погиб от полученных травм, которые оказались несовместимы с жизнью. Такие сведения распространили сегодня а полиции.

Оказалось, что это случилось в городе Борисполь. Территория, где это высотное здание находится – никем не охраняется. Кроме того, здание не достроено и заброшено. По факту смерти ребенка открыли производство – по одной из статей УК. Рассматривается также версия про самоубийство.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году с большой высоты в столице упали строители.


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