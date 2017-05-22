В Херсонской области мужчина погиб во время рыбалки

В сообщении говорится, что трагедия произошла в районе базы отдыха “Юный Гагаринец” в городе Геническ. В лодке находились четверо рыбаков.

Сообщается, что лодка перевернулась во время рыболовства.

В результате происшествия один мужчина погиб, а трое – пострадали.

Отмечено, что троих молодых людей спасли охранники базы отдыха. И на данный момент состояние их здоровья удовлетворительное.

Остальные обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами, десятки людей погибли.