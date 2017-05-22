17:20 22.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области мужчина погиб во время рыбалки

Пресс-служба ГСЧС Херсонской области сообщает, что сегодня ночью в Геническе перевернулась лодка с рыбаками. Один человек погиб.

В Херсонской области мужчина погиб во время рыбалки

В сообщении говорится, что трагедия произошла в районе базы отдыха “Юный Гагаринец” в городе Геническ. В лодке находились четверо рыбаков.

Сообщается, что лодка перевернулась во время рыболовства.

В результате происшествия один мужчина погиб, а трое – пострадали.

Отмечено, что троих молодых людей спасли охранники базы отдыха. И на данный момент состояние их здоровья удовлетворительное.

Остальные обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами, десятки людей погибли.


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