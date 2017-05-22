Городской голова Белгород-Днестровского попала в серьезное ДТП

В настоящее время она находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Как сообщил журналистам информированный источник в городском совете, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.

Гинак получила серьезные травмы, и санитарной авиацией ее доставили в одну из столичных клиник, - рассказал источник. Вместе с тем в пресс-службе Белгород-Днестровского горсовета пока не комментируют происшествие, хотя и не отрицают самого факта случившегося.

Напомним, Гинак была избрана на пост городского головы в конце октября 2015 года. Она представляет партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Как сообщал УРА-Информ, в Киевской области 20 мая в Василькове на улице Декабристов водитель мотоцикла " Yamaha" не справился с управлением и врезался в электроопору. Пассажир мотоцикла от полученных травм скончался.