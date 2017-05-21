В Турции автобус с однопартийцами Эрдогана попал в аварию, пострадали более 30 пассажиров

В результате аварии 32 человека получили ранения. Как сообщает Anadolu, автобус ехал с Измира.

Члены Партии справедливости и развития ехали на внеочередной конгресс, на котором Эрдоган был переизбран лидером политической силы.

В салоне автобуса на момент ДТП находились 39 человек. Машина, по неизвестным причинам, врезалась забор.

Водитель автобуса сообщил, что потерял контроль над транспортным средством, из-за чего и произошла авария.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Реджеп Тайип Эрдоган возглавил правящую Партию справедливости и развития. Соответствующее решение принято на III внеочередном съезде партии в Анкаре. Свои голоса за председательство Эрдогана отдали 1414 делегатов съезда.