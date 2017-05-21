Под Мариуполем на мине подорвался трактор, пострадал водитель

В результате инцидента тракторист получил контузию. Как сообщает полиция Донецкой области, происшествие произошло около девяти часов утра.

Правоохранителям позвонил местные жители и сообщили, что в 2,5 километрах от поселка в сторону Коминтерново на поле, где тракторист выполнял сельскохозяйственные работы, раздался взрыв.

Водитель получил легкая контузию, но дойти до дома смог сам, - заверили в полиции.

Сейчас специалисты продолжают осмотр территории и проверяют нет ли там еще мин. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным пресс-центра штаба АТО в результате вражеских обстрелов за последние сутки ранения получили семеро украинских бойцов.