15:50 18.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала в Херсоне торговца оружием - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой пересекли в Херсоне военнослужащего, который продавал оружие.
 

СБУ задержала в Херсоне торговца оружием - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По словам правоохранителей, военный переделывал стартовые пистолеты в боевое оружие.

В связи с этим сотрудники строго порядка конфисковали у злоумышленника пистолет "Вальтер", семь пистолетов, переделанных в боевые, оборудование и составные части оружия, патроны и наркотики.

В данный момент полиция открыла уголовное производство по ст. 263 и 309 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задержала бывшего военнослужащего 24 батальона территориальной обороны Вооруженных Сил Украины "Айдар". Так, бывший военный занимался продажей оружия и боеприпасов на территории Киева и Киевской области.


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