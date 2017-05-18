СБУ задержала в Херсоне торговца оружием - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По словам правоохранителей, военный переделывал стартовые пистолеты в боевое оружие.

В связи с этим сотрудники строго порядка конфисковали у злоумышленника пистолет "Вальтер", семь пистолетов, переделанных в боевые, оборудование и составные части оружия, патроны и наркотики.

В данный момент полиция открыла уголовное производство по ст. 263 и 309 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задержала бывшего военнослужащего 24 батальона территориальной обороны Вооруженных Сил Украины "Айдар". Так, бывший военный занимался продажей оружия и боеприпасов на территории Киева и Киевской области.