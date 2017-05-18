Полиция Нью-Йорка не рассматривает инцидент как акт терроризма

Департамент полиции считает, что это был несчастный случай. Как сообщает Global News, ссылаясь на данные местной полиции, водитель "потерял контроль" и столкновение является несчастным случаем.

Инцидент не связан с терроризмом, - заверили правоохранительный, добавив, что в результате аварии около 20 человек получили ранения и один человек погиб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке. За рулем машины Honda был 26-летний мужчина из Бронкса. Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Водителя автомобиля уже задержала.