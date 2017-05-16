Вооруженный конфликт случился в Харьковской области

В сообщении говорится, что инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялось травматическое оружие. В отделение полиции доставлены несколько человек - участники конфликта с обеих сторон. Всего в схватке приняли участие около 20 человек.

Также сообщено, что в результате столкновения четверо мужчин с ранениями доставлены в районную больницу, один из пострадавших скончался.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства об умышленном убийстве.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Киевщине арендатор насмерть забил хозяина квартиры.