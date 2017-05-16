В Волгограде в жилом доме прогремел взрыв, погибли три человека - ФОТО

В жилом четырехэтажном доме взорвался бытовой газ. В результате инцидента погибли три человека. Еще около десяти человек получили травмы.

Как сообщает российское издание РИА Новости, по предварительным данным полиции взрыв произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу. В результате чего был нарушен трубопровод с газом, и после накопления газ взорвался.

При этом источник в экстренных службах региона сообщил, что разрушено 16 квартир, десять из которых - полностью. Взрывной волной были разрушены все четыре этажа подъезда, - пояснил источник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Станимир Львовской области произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. В результате взрыва повреждена кирпичная стена. Сама хозяйка дома, 1935 года рождения, не пострадала.