16:50 13.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно пенсионеров сбил микроавтобус

Пара супругов-пенсионеров в городе Ровно попала в серьезное ДТП.

В Ровно пенсионеров сбил микроавтобус

Как стало известно, вчера 12-го мая вечером под колеса авто на улице Киевская в городе Ровно попали супруги-пенсионеры. Эти сведения сегодня распространил коммуникационный отдел управления Нацполиции данного региона.

Оказалось, что пожилые супруги решили вдруг перебежать в неположенном месте автотрассу. Согласно данным – в итоге под колеса авто попал 84-летний мужчина и его супруга 76-ти лет. В итоге обоих доставили в больницу. Женщина получила более серьезные травмы, в частности, ушибы и переломы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в марте произошла авария на Южном мосту. В итоге движение на время было парализовано.


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