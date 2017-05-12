В Одессе мужчина прострелил голову слесарю - ФОТО

Так, на место происшествия выехало руководство ГУНП в Одесской области во главе с руководителем полиции Дмитрием Головиным, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции Одессы и работники спецподразделения КОРД.

Как выяснили правоохранительные органы, злоумышленник оказался 1971 г. р. При этом подозреваемый более пяти лет в разводе с женой, право на собственность имущества супруги отстаивали в суде.

Также полицейские подчеркнули, что именно сегодня бывшая супруга приехала с документами на право собственности на частный дом. Однако прибыла женщина с представителями фирмы, которые, по ее словам, предоставляют услуги по отпиранию замков.

В свою очередь экс-супруг не согласился с действиями жены и выстрелил в голову специалисту по отпиранию дверей.

На данный момент пострадавший с огнестрельным ранением теменной части головы находится в больнице.

Кроме того, решается вопрос по внесению сведений о происшествии в ЕРДР по предварительной квалификации УК Украины - ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из ночных клубов Одесчины произошла стрельба.