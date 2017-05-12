В австрийском банке держат заложника

В сообщении говорится, что человек захватил банк с целью ограбления. В данный момент он держит в заложниках одного человека.

По информации полиции, неизвестно, вооружен ли злоумышленник. Однако в мерах безопасности из отделения банка была проведена эвакуация. Сейчас здание оцеплено.

Ранее УРА-Информ сообщал, что неизвестный захватил отделение местного банка. Национальная полиция создала оперативный штаб по ситуации.