15:04 12.05.2017 | Происшествия | Новости
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В австрийском банке держат заложника

Tiroler Tageszeitung сообщает, что злоумышленник, захвативший отделение банка в Австрии, держит в заложниках человека.

В австрийском банке держат заложника

В сообщении говорится, что человек захватил банк с целью ограбления. В данный момент он держит в заложниках одного человека.

По информации полиции, неизвестно, вооружен ли злоумышленник. Однако в мерах безопасности из отделения банка была проведена эвакуация. Сейчас здание оцеплено.

Ранее УРА-Информ сообщал, что неизвестный захватил отделение местного банка. Национальная полиция создала оперативный штаб по ситуации.


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