25 человек погибли во время взрыва в Пакистане

В сообщении также говорится, что более 30 человек, включая заместителя председателя сената Пакистана Маулана Абдула Гафура Хайдер, получили ранения.

Отмечается, что 25 тел были доставлены в две больницы в Кветте, 35 пострадавших были также были гшоспитализированы.

Кроме того, с места происшествия сообщается, что в округе все еще есть тела, которые лежат на земле.

В данный момент выясняется виновник взрыва. По одной из версий правоохранителей - это террорист-смертник. Проводится расследование.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан прогремел мощный взрыв.