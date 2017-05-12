16:30 12.05.2017 | Происшествия | Новости
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25 человек погибли во время взрыва в Пакистане

Dunya News сообщает, что как минимум 25 человек погибли в Пакистане в результате взрыва.

25 человек погибли во время взрыва в Пакистане

В сообщении также говорится, что более 30 человек, включая заместителя председателя сената Пакистана Маулана Абдула Гафура Хайдер, получили ранения.

Отмечается, что 25 тел были доставлены в две больницы в Кветте, 35 пострадавших были также были гшоспитализированы.

Кроме того, с места происшествия сообщается, что в округе все еще есть тела, которые лежат на земле.

В данный момент выясняется виновник взрыва. По одной из версий правоохранителей -  это террорист-смертник. Проводится расследование.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан прогремел мощный  взрыв.


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