Во Львове на ходу загорелся трамвай - ВИДЕО

Городской трамвай №3 загорелся прямо на ходу. При этом транспорт был совсем недавно капитально отремонтирован.

Как сообщают в социальной сети очевидцы, инцидент произошел во время движения возле остановки улица Аркаса. Вместе с тем представитель Львовэлектротранса Ивана Бондаря объяснил, что водитель открыл двери, опустил пантограф и помог тушить пожар.

Пассажиры оперативно покинули салон машины, поэтому никто во время пожара не пострадал. Сам трамвай существенных повреждений также не получил.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания в зоне линейного контактера. Окончательную причину возгорания установит экспертиза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на улице Базарной в городе Запорожье на остановке загорелся трамвай. При этом пассажирам пришлось покинуть транспорт в спешке.