В Ровенской области горит мусорная свалка - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, мусор горит на территории площадью почти 300 кв.м.

По словам спасателей, усложнняет работу тушения пожара ветер, который разносит очаги пожара по всей территории. При этом глубина горения составляет пять метров.

Так, на борьбу с огнем ГСЧС задействовала семь сотрудников и две единицы техники, а также 12 работников и четыре единицы техники коммунального предприятия.

В настоящее время ситуация контролируется спасателями, проводятся работы по окончательной ликвидации пожара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Ужгорода произошло возгорание мусора на контейнерной площадке для бытовых отходов.