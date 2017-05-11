В Индии на свадьбе рухнула стена, погибли более 20 человек

Ее обломки накрыли гостей торжества. В результате инцидента погибли 23 человека. Еще 28 человек получили травмы.

Как сообщает Times of India, часть здания обрушилась из-за пыльной бури после чего многие гости свадьбы оказались под завалами.

По словам представителя местной полиции Алока Вашишта среди погибших 11 мужчин, восемь женщин и четверо детей. Многие люди остались заблокированными под завалами. Правоохранительные службы проводят спасательную операцию. Всех раненных скорая помощь увезла в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, В китайской автономном районе Синьцзян-Уйгурском в ночь на четверг, 11 мая, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,5 балов. В результате стихийного бедствия погибли четыре человека.