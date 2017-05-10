В Каире пассажир угрожал взорвать самолет во время полета

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, мужщина еще до посадки поскандалил с таможенниками из-за веса багажа.

В связи с этим командир лайнера саудовской авиакомпании предупредил наземные службы о возможном террористе на борту. Таким образом, в аэропорту в состояние повышенной готовности были приведены службы безопасности.

После посадки самолета к нему прибыли машины спецназа, скорые, пожарные бригады.

При этом задержанный оказался 61-летним гражданином Египта. Однако ни оружия, ни взрывчатки при нем не обнаружили.

По словам полиции, мужчина не смог объяснить причину своего поступка. Тем не менее нарушителя порядка направили на психиатрическую экспертизу.

Тем временем все пассажиры благополучно покинули лайнер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Кубе разбился пассажирский самолет.