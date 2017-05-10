Под Киевом автомобиль вылетел в кювет, погибли три человека - ФОТО

В результате аварии погиб водитель и двое пассажиров иномарки. Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около семи часов утра в городе Богуслав.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полиция установила, что водитель Honda на закругленном участке дороги не справился с управлением и его машина съехала в кювет. При этом, по данным полиции, одному из пассажиров было 22 года, а другому - 34.

Все погибшие - жители села Луки Таращанского района Киевской области. Правоохранители открыли по данному факту гибели людей уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил дорожного движения. Сотрудники полиции устанавливают свидетелей и причины аварии

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 7 мая, в городе Староконстантинов Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.