11:18 08.05.2017 | Происшествия | Новости
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В Канаде из-за сильного наводнения ввели чрезвычайное положение

В канадской провинции Квебек, в том числе, в одном из крупнейших городов страны Монреале введен режим чрезвычайного положения из-за рекордных паводков.
 

В Канаде из-за сильного наводнения ввели чрезвычайное положение

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, эвакуация городов началась еще в пятницу на фоне масштабных паводков на территории около 500 квадратных километров.

Таким образом в провинции подтоплены более двух тысяч домов в 130 городах и поселках. 

Изначально на помощь жителям Квебека было отправлено около 450 военнослужащих. Однако сейчас власти увеличили количество военных, помогающих местным жителям, в три раза. 

По словам премьер-министра провинции Квебек Филиппа Куйяра, военнослужащие помогают эвакуировать города, возводят насыпи и укрепляют плотины.

Также Куйяр подчеркнул, что вода будет прибывать в течение еще нескольких дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Доминикане из-за сильных дождей образовалось наводнение, эвакуировали более 14 000 человек. 


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