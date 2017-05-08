В Канаде из-за сильного наводнения ввели чрезвычайное положение

В канадской провинции Квебек, в том числе, в одном из крупнейших городов страны Монреале введен режим чрезвычайного положения из-за рекордных паводков.
Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, эвакуация городов началась еще в пятницу на фоне масштабных паводков на территории около 500 квадратных километров.
Таким образом в провинции подтоплены более двух тысяч домов в 130 городах и поселках.
Изначально на помощь жителям Квебека было отправлено около 450 военнослужащих. Однако сейчас власти увеличили количество военных, помогающих местным жителям, в три раза.
По словам премьер-министра провинции Квебек Филиппа Куйяра, военнослужащие помогают эвакуировать города, возводят насыпи и укрепляют плотины.
Также Куйяр подчеркнул, что вода будет прибывать в течение еще нескольких дней.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Доминикане из-за сильных дождей образовалось наводнение, эвакуировали более 14 000 человек.