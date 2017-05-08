В Канаде из-за сильного наводнения ввели чрезвычайное положение

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, эвакуация городов началась еще в пятницу на фоне масштабных паводков на территории около 500 квадратных километров.

Таким образом в провинции подтоплены более двух тысяч домов в 130 городах и поселках.

Изначально на помощь жителям Квебека было отправлено около 450 военнослужащих. Однако сейчас власти увеличили количество военных, помогающих местным жителям, в три раза.

По словам премьер-министра провинции Квебек Филиппа Куйяра, военнослужащие помогают эвакуировать города, возводят насыпи и укрепляют плотины.

Также Куйяр подчеркнул, что вода будет прибывать в течение еще нескольких дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Доминикане из-за сильных дождей образовалось наводнение, эвакуировали более 14 000 человек.