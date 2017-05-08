СБУ задержала группу торговцев оружием из района АТО - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Так, оперативники Одесского подразделения пересекли одного из участников группировки, который пытался продать автомат Калашникова с патронами.

"В ходе одновременных обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных с военных арсеналов", - говорится в сообщении.

При этом правоохранители конфисковали автомат Калашникова, три винтовки Мосина, два гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат "РАК", винтовка с маркировкой "ММГ ВМ", винтовка калибра 32 мм, по два пистолета Макарова и "ТТ", пистолет "Форт-12 М" с глушителем, а также пистолет-пулемет РМ-63 ЯАК.

Кроме этого, торговцы хранили десять гранат к подствольному гранатомету ВОГ-25, гранату РГД-5 и две РГО, несколько тротиловых шашек, четыре сигнальные мины, почти 5 тысяч патронов различного калибра и тому подобное.

В настоящее время по даному факту открыто уголовное производство, а также продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Васильковском районе Киевской области полиция нашла тайник с оружием и боеприпасами.