16:44 07.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе возникла массовая драка

На улице Дерибасовская в городе Одесса внезапно подрались 50 человек. 

В Одессе возникла массовая драка

Эти сведения сегодня – седьмого мая – распространили в пресс-службе полиции. Согласно сообщению – после поступления данных про потасовку на место отправились представители "Ягуара". Представители подразделения применили слезоточивый газ для успокоения толпы.

На данный момент устанавливают обстоятельства ночного инцидента. Оказалось, что мужчина ночью бросил стул в другого человека, потом возникла драка и уже к ней решили присоединиться пару десятков отдыхающих. Участников потасовки привезли в отделение полиции.

Как сообщал УРА-Информ, в столице возникла поножовщина – в апреле месяце.


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