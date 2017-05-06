11:23 06.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за сутки ранены 5 украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены и травмированы пять украинских военных.

В зоне АТО за сутки ранены 5 украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Как отмечается, на приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли опорные пункты возле Павлополя и Гнутово.

При этом под обстрел подверглись опорные пункты возле Марьинки, Водяного и Красногоровки. Кроме того, в районе Водяного действовали вражеские снайперы.

Также противник обстреливал украинские позиции возле Верхнеторецкого, бил по опорным пунктам около Луганского и Песков. 

В свою очередь под Крымским, а также у Новозвановки, Троицкого, Новоалександровки - враг применил 120-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в местах, где проводится АТО на Донбассе, в течение суток зафиксирована гибель одного украинского силовика.


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