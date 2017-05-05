13:42 05.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком произошло ДТП с участием маршрутки

Пресс-служба патрульной полиции Кропивницкого передала в СМИ информацию о ДТП с участием маршрутного такси.

В Кропивницком произошло ДТП с участием маршрутки

В сообщении говорится, что вчера в Кропивницком маршрутное такси столкнулось с электроопорой. По неофициальной информации, ДТП спровоцировал нетрезвый пассажир, который не удержался на ногах и упал на водителя.

Также отмечено, что в результате ДТП телесные повреждения получил 12-летний ребенок. А транспортное средство получило механическое повреждение передней части.

Подробности происшествия выясняют полицейские.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в  Кропивницком поезд сбил дедушку.


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