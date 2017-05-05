В Кропивницком произошло ДТП с участием маршрутки

В сообщении говорится, что вчера в Кропивницком маршрутное такси столкнулось с электроопорой. По неофициальной информации, ДТП спровоцировал нетрезвый пассажир, который не удержался на ногах и упал на водителя.

Также отмечено, что в результате ДТП телесные повреждения получил 12-летний ребенок. А транспортное средство получило механическое повреждение передней части.

Подробности происшествия выясняют полицейские.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Кропивницком поезд сбил дедушку.