В Хмельницкой области рабочий погиб на стройке

В сообщении говорится, что строитель работал между 4 и 5 этажами новостройки. Делался монтаж лестничной клетки. Во время приема бетонная плита оборвалась и упала на рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по части 1 статьи 271 "Нарушение требований законодательства об охране труда" Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Ровенщине ребенка раздавила бетонная плита.