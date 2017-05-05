19:51 05.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области рабочий погиб на стройке

Сектор коммуникации управления Нацполиции в Хмельницкой области сообщил о несчастном случае на стройке, в результате которого погиб рабочий.

В Хмельницкой области рабочий погиб на стройке

В сообщении говорится, что строитель работал между 4 и 5 этажами новостройки. Делался монтаж лестничной клетки. Во время приема бетонная плита оборвалась и упала на рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по части 1 статьи 271 "Нарушение требований законодательства об охране труда" Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Ровенщине ребенка раздавила бетонная плита.


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