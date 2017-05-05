В Харьковской области горит свалка мусора - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, информация о пожаре на ООО "Мусороперерабатывающий завод" поступила спасателям еще вчера. В свою очередь огонь распространился на площадь 700 кв. м.

"В 00.27 пожар удалось локализовать. Сейчас пожарные пытаются его полностью ликвидировать. К месту пожара были направлены силы и средства 5-ти пожарно-спасательных подразделений ГСЧС", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар локализован, ведутся работы по ее полной ликвидации.

Также в ГСЧС подчеркивают, что тушить такие пожары достаточно сложно, потому что огонь быстро распространяется внутри массива мусора и по его поверхности. При этом, горение сопровождается большим количеством токсичного дыма.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", 33-летний мужчина на Хмельнитчине организовал поджог сена, которое лежало на чердаке жилого дома.