КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке убийства Ким Чен Ына

Министерство государственной безопасности КНДР заявило, что разведывательные службы США и Южной Кореи готовили покушение на лидера народной республики Ким Чен Ына.
Об этом сообщает Yonhap.
Как отмечается, агенты ЦРУ и разведка Южной Кореи проникли в страну, чтобы убить Ким Чен Ына с помощью био-химического вещества.
При этом Северная Корея пригрозила начать атаку на спецслужбы США и Южной Кореи, если и дальше будут провокации в ее сторону.
"Мы будем выискивать и безжалостно уничтожать до последнего террористов ЦРУ США и Национальной службы разведки Южной Коре за угрозу высшему руководствую КНДР", - гласит сообщения.
Также сообщается, что все агенты США и Южной Кореи будут уничтожены в КНДР до последнего человека.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Южная Корея намерена решительно отвечать на всякие провокации со стороны Северной Кореи.