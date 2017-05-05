КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке убийства Ким Чен Ына

Об этом сообщает Yonhap.

Как отмечается, агенты ЦРУ и разведка Южной Кореи проникли в страну, чтобы убить Ким Чен Ына с помощью био-химического вещества.

При этом Северная Корея пригрозила начать атаку на спецслужбы США и Южной Кореи, если и дальше будут провокации в ее сторону.

"Мы будем выискивать и безжалостно уничтожать до последнего террористов ЦРУ США и Национальной службы разведки Южной Коре за угрозу высшему руководствую КНДР", - гласит сообщения.

Также сообщается, что все агенты США и Южной Кореи будут уничтожены в КНДР до последнего человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Южная Корея намерена решительно отвечать на всякие провокации со стороны Северной Кореи.