Шесть раненых бойцов АТО госпитализированы в больницу Днепра

Днепр принял новых военнослужащих, которые получили тяжёлые ранения во время боевых действий на Востоке Украины. Так, в больницу за выходные госпитализированы шесть военных.
Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, выходные дни выдались тяжелыми для воинов антитеррористической операции на Донбассе. Поскольку, пятеро из них получили пулевые и минно-взрывные ранения. При этом еще одио военнослужащий был доставлен в больницу с снайперским ранением головы.
"Пуля прошила затылок слева направо и в настоящее время наши врачи-реаниматологи, нейрохирурги делают все возможное, чтобы его спасти", - отметил Рыженко.
В настоящее время врачи этой больницы работают в экстренном режиме, однако ресурсов и лекарств пока хватает.
"За эти дни мы перелили крови более 10 литров. Все ребята поступают с громадной кровопотерей. Пока для раненых в нашей больнице все есть", - добавил главный врач Днепропетровской областной.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала войны на Донбассе от мин погибли 42 ребенка. При этом больше ста получили ранения.