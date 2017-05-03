13:18 03.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине пенсионерка выбросилась из окна

Суицид был совершен пожилой женщиной вчера, второго мая.

На Ровенщине пенсионерка выбросилась из окна

Так, женщина совершила самоубийство примерно в 13 часов дня в райцентре под названием Здолбунов. Там пенсионерка выпрыгнула с балкона, что на 9-ом этаже. Про это сегодня передает отдел коммуникации полиции Ровенщины.

В результате травм по итогам падения женщина на месте умерла. Также вскоре выяснилось, что 66-летнюю женщину посещали часто ее родные и у нее имелось психическое расстройство. Вероятно, заболевание и стало причиной такого поступка. Пенсионерка спрыгнула с балкона, положив к себе в карман паспорт, а также контакты детей.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре в 2016-ом году мужчина прыгнул с моста.


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