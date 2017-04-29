Запущенная КНДР ракета взорвалась в воздухе на ее территории

Cогласно словам американского военного, самые главные части ракеты упали приблизительно в 35 км от аэропорта Пукчан в Северной Корее.

Сообщается, что это была наземная ракета на твердом топливе, запущенная с мобильной пусковой установки.

При этом ракета находилась в воздухе около 15 минут. Тем не менее пуск был неядерным и прошел неудачно соответственно.

В свою очередь начальник пресс-службы Тихоокеанского командования ВС США Дэйв Бенхэм поведал, что ракета не покидала северокорейскую территорию. Однако о том, что ракета упала на территории КНДР, заявил сегодня и генеральный секретарь кабинета министров Японии рсихидэ Суга.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", министр обороны Республики Корея Ким Гванджин заявил, что Южная Корея намерена решительно отвечать на всякие провокации со стороны Северной Кореи.