Запущенная КНДР ракета взорвалась в воздухе на ее территории

Официальный представитель США сообщил телеканалу CNN, что КНДР запустила баллистическую ракету среднего радиуса действия KN-17.
Cогласно словам американского военного, самые главные части ракеты упали приблизительно в 35 км от аэропорта Пукчан в Северной Корее.
Сообщается, что это была наземная ракета на твердом топливе, запущенная с мобильной пусковой установки.
При этом ракета находилась в воздухе около 15 минут. Тем не менее пуск был неядерным и прошел неудачно соответственно.
В свою очередь начальник пресс-службы Тихоокеанского командования ВС США Дэйв Бенхэм поведал, что ракета не покидала северокорейскую территорию. Однако о том, что ракета упала на территории КНДР, заявил сегодня и генеральный секретарь кабинета министров Японии рсихидэ Суга.
Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", министр обороны Республики Корея Ким Гванджин заявил, что Южная Корея намерена решительно отвечать на всякие провокации со стороны Северной Кореи.