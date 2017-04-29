Американский авианосец вошел в Японское море для сдерживания КНДР

Как сообщает японская телерадиокомпания NHK, авианосец США оказался в акватории моря, пройдя через Цусимский пролив возле побережья префектуры Нагасаки.

Кроме америкнского корабля, в состав группы входят крейсер и два эсминца с крылатыми ракетами Tomahawk.

При этом в походе их сопровождают эсминцы Samidare и Ashigara морских сил самообороны Японии.

В связи с этим государство Соединенных Штатов Америки рассчитывает, что размещение авианосца в районе Корейского полуострова еще более усилит контроль над КНДР.

Тем временем Пхеньян назвал авианосец "грязным животным" и заявил, что готов его потопить.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", врезидент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что после того как Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету - это является неуважением по отношению к Китаю.