15:16 27.04.2017 | Происшествия | Новости
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Российский военный корабль столкнулся с торговым судном

http://www.interfax.ru/russia/560266У берегов Турции столкнулись российский корабль "Лиман" и турецкое торговое судно.

Российский военный корабль столкнулся с торговым судном

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России, инцидент произошел в четверг в 40 км северо-западнее пролива Босфор.

В частности в военном ведомстве РФ сообщили, что пострадавших среди экипажа нет. Экипаж корабля ведет борьбу за судно.

Столкновение "Лимана" произошло с судном "Ашот-7", его принадлежность уточняется, сказали в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что "Лиман" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в 12:00 в район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота в район происшествия вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

Между тем турецкие СМИ утверждают, что в результате происшествия спасены 45 российских военных, идет поиск еще 15 человек. Такую информацию приводит агентство "Доган".

Справка. "Лиман" - средний разведывательный корабль Черноморского флота. Сообщалось, что в конце января корабль вернулся из похода в Средиземное море. Он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, вооруженные силы Латвии в понедельник, 17 апреля, обнаружили российские подводные лодки и корабль поддержки возле своих берегов.


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