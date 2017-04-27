Российский военный корабль столкнулся с торговым судном

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России, инцидент произошел в четверг в 40 км северо-западнее пролива Босфор.

В частности в военном ведомстве РФ сообщили, что пострадавших среди экипажа нет. Экипаж корабля ведет борьбу за судно.

Столкновение "Лимана" произошло с судном "Ашот-7", его принадлежность уточняется, сказали в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что "Лиман" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в 12:00 в район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота в район происшествия вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

Между тем турецкие СМИ утверждают, что в результате происшествия спасены 45 российских военных, идет поиск еще 15 человек. Такую информацию приводит агентство "Доган".

Справка. "Лиман" - средний разведывательный корабль Черноморского флота. Сообщалось, что в конце января корабль вернулся из похода в Средиземное море. Он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, вооруженные силы Латвии в понедельник, 17 апреля, обнаружили российские подводные лодки и корабль поддержки возле своих берегов.