10:39 26.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донетчине в школе отравились пять детей

В Северске Донецкой области с пищевым отравлением госпитализированы пять учеников одной школы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
 

На Донетчине в школе отравились пять детей

Так, в детское инфекционное отделение Северской городской больницы с подозрением на острый гастрит, острую кишечную инфекцию были доставлены пятеро детей от восьми до двенадцати лет.

В результате случившегося ученикам школы города Северска Бахмутского района была оказана необходимая медицинская помощь.

Отметим, что школьники ели один и тот же набор продуктов. В ходе проведенного осмотра места происшествия была опечатана кухонная комната и столовая до приезда санэпидемстанции.

Сейчас по данному факту открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Краматорске мальчик семи лет нашел коробку с гранатами возле школы.


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