На Донетчине в школе отравились пять детей

Так, в детское инфекционное отделение Северской городской больницы с подозрением на острый гастрит, острую кишечную инфекцию были доставлены пятеро детей от восьми до двенадцати лет.

В результате случившегося ученикам школы города Северска Бахмутского района была оказана необходимая медицинская помощь.

Отметим, что школьники ели один и тот же набор продуктов. В ходе проведенного осмотра места происшествия была опечатана кухонная комната и столовая до приезда санэпидемстанции.

Сейчас по данному факту открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Краматорске мальчик семи лет нашел коробку с гранатами возле школы.