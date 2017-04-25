В Кении произошло страшное ДТП, десятки погибших - ФОТО

В Кении пассажирский автобус жутко столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек.
Об инциденте сообщает местное издание Standard Media.
Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие случилось на участке дороги, соединяющем два крупнейших города страны Найроби и Момбасу. Так, водители грузовика и автобуса допустили лобовое столкновение.
Причиной аварии является то, что автобус выехал на встречную полосу, чтобы обогнать несколько транспортных средств, однако столкнулся с грузовиком.
По данным полиции, в результате ДТП погибли 27 человек, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы.
Между тем на дорогах Кении каждый год умирают около 3 тысяч человек.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северной Осетии иномарка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних граждан Украины.