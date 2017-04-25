08:40 25.04.2017 | Происшествия | Новости
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В Кении произошло страшное ДТП, десятки погибших - ФОТО

В Кении пассажирский автобус жутко столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек.

В Кении произошло страшное ДТП, десятки погибших - ФОТО

Об инциденте сообщает местное издание Standard Media.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие случилось на участке дороги, соединяющем два крупнейших города страны Найроби и Момбасу. Так, водители грузовика и автобуса допустили лобовое столкновение. 

Причиной аварии является то, что автобус выехал на встречную полосу, чтобы обогнать несколько транспортных средств, однако столкнулся с грузовиком. 

По данным полиции, в результате ДТП погибли 27 человек, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы.

Между тем на дорогах Кении каждый год умирают около 3 тысяч человек. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северной Осетии иномарка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних граждан Украины.


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