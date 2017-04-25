В Кении произошло страшное ДТП, десятки погибших - ФОТО

Об инциденте сообщает местное издание Standard Media.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие случилось на участке дороги, соединяющем два крупнейших города страны Найроби и Момбасу. Так, водители грузовика и автобуса допустили лобовое столкновение.

Причиной аварии является то, что автобус выехал на встречную полосу, чтобы обогнать несколько транспортных средств, однако столкнулся с грузовиком.

По данным полиции, в результате ДТП погибли 27 человек, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы.

Между тем на дорогах Кении каждый год умирают около 3 тысяч человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северной Осетии иномарка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних граждан Украины.