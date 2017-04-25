11:58 25.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом группа пьяных мужчин напала на полицейского - ФОТО

В Борисполе Киевской области участкового офицера полиции избили после того, как он сделал замечание молодым людям, которые распивали алкогольные напитки.

Под Киевом группа пьяных мужчин напала на полицейского - ФОТО

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала. Так, правоохранитель находился на службе по обеспечению охраны общественного порядка без табельного оружия.

В результате хулиганы набросились на полицейского и один из них нанес милиционеру телесные повреждения. При этом врачи диагностировали у него закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

Тем временем на помощь пострадавшему пришел экипаж патрульных полицейских. Таикм образом, они задержали двух нападавших и доставили их в отдел полиции. Кроме того, молодым человеком, который нанес побои участковому, оказался 23-летний местный житель.

В настоящее время правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"столичный полицейский участвовал в разбойных нападениях в составе преступной группы.

 


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