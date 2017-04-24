В Дагестане в школе прогремел взрыв, погиб школьник

Тут в школе Цумадинского района в компьютерном классе ученик бросил гранату прямо на уроке. В результате инцидента погиб ученик восьмого класса.

При этом одиннадцать детей получили ранения. Как сообщает российское издание "РИА Новости", ссылаясь на информацию Министерства внутренних дел республики, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Причиной инцидента в МВД Дагестана назвали неосторожное обращение с оружием. Сам виновник трагедии сейчас находится в полицейском участке, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Якимивка Запорожской области, двое молодых парней получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного предмета.