В Запорожье в результате взрыва пострадали два человека

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Как отмечается, двое парней, 1994 и 1998 годов рождения, в поисках метала, решили бросить найденные предметы в огонь для выжигания. Таким образом, в костре неизвестный предмет взорвался.

Тем временем один парень от испуга скрылся с места происшествия. Однако через некоторое время, сам обратился за помощью к врачам. В настоящее время он находится в хирургическом отделении районной больницы.

При этом второго парня с многочисленными осколочными ранениями лица, доставили в реанимацию. К счастью, оба пострадавших живы.

На данный момент правоохранительные органы расследуют это событие. Также полиция сейчас классифицирует взорвавшийся предмет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", отдел коммуникации Нацполиции в Донецкой области сообщил, что на территории Новоселидовского сельсовета произошел взрыв, найдены остатки гранат.