11:51 23.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье в результате взрыва пострадали два человека

В с. Якимивка Запорожской области, двое молодых парней получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного предмета.

В Запорожье в результате взрыва пострадали два человека

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Как отмечается, двое парней, 1994 и 1998 годов рождения,  в поисках метала, решили бросить найденные предметы в огонь для выжигания. Таким образом, в костре неизвестный предмет взорвался.

Тем временем один парень от испуга скрылся с места происшествия. Однако через некоторое время, сам обратился за помощью к врачам. В настоящее время он находится в хирургическом отделении районной больницы.

При этом второго парня с многочисленными осколочными ранениями лица, доставили в реанимацию. К счастью, оба пострадавших живы. 

На данный момент правоохранительные органы расследуют это событие. Также полиция сейчас классифицирует взорвавшийся предмет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", отдел коммуникации Нацполиции в Донецкой области сообщил, что на территории Новоселидовского сельсовета произошел взрыв, найдены остатки гранат.


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