В Луганской области взорвался автомобиль ОБСЕ, есть погибшие

В воскресенье, 23 апреля, автомобиль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подорвался в окрестностях Луганска. В результате случившегося погиб один человек, ещё один — ранен.
Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО.
Как отмечается, в районе населенного пункта Пришиб автомобили ОБСЕ двигались в паре. Так, один из них миновал столкновение с фугасом и оказался не задет, второй — подорвался.
В свою очередь правительство Украины выразило соболезнования родным и близким пострадавших. Кроме того, украинская сторона заявляет, что в указанное время режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны ОРДЛО.
Также добавим, что в миссии ОБСЕ в Донбассе уже подтвердили инцидент с автомобилем в Луганской области.
"Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечён в серьезный инцидент безопасности в Луганской области", — заявили в специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в зоне проведения антитеррористической операции на противотанковой мине подорвалась машина с украинскими военными.