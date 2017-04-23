16:29 23.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области взорвался автомобиль ОБСЕ, есть погибшие

В воскресенье, 23 апреля, автомобиль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подорвался в окрестностях Луганска. В результате случившегося погиб один человек, ещё один — ранен.

В Луганской области взорвался автомобиль ОБСЕ, есть погибшие

Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО. 

Как отмечается, в районе населенного пункта Пришиб автомобили ОБСЕ двигались в паре. Так, один из них миновал столкновение с фугасом и оказался не задет, второй — подорвался.

В свою очередь правительство Украины выразило соболезнования родным и близким пострадавших. Кроме того, украинская сторона заявляет, что в указанное время режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны ОРДЛО.

Также добавим, что в миссии ОБСЕ в Донбассе уже подтвердили инцидент с автомобилем в Луганской области.

"Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечён в серьезный инцидент безопасности в Луганской области", — заявили в специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в зоне проведения антитеррористической операции на противотанковой мине подорвалась машина с украинскими военными.


 


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