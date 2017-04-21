В российском Хабаровске неизвестные напали на отдел ФСБ, два человека погибли - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента погибли сотрудник спецслужбы и посетитель. Как сообщает российское издание Интерфакс, ссылаясь на свои источники в ФСБ, около пяти часов вечера по местному времени (в десять утра по киевскому времени) в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный.

Не пересекая установленную зону технического контроля он начал стрелять людям, которые находились в это время в приемной. Охрана начала стрелять в ответ и убила нападающего.

В момент нападения в приемной ФСБ находились два посетителя. Погибший - гражданин одной из стран СНГ. Второй посетитель был ранен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 апреля в центре Парижа на Елисейских полях произошла стрельба по полицейским. Преступник действовал в одиночку и был застрелен полицией при попытке бегства.