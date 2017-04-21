Экс-футболист сборной Англии скончался в возрасте 44 лет

Об этом говорится в официальном Twitter лондонцев.

Как отмечается, футболист внезапно потерял сознание на клубной базе и был доставлен в больницу. Однако к сожалению, медикам не удалось спасти жизнь Уго Эхиогу.

По информации врачей, причиной смерти игрока стал сердечный приступ.

"С огромной печалью сообщаем о кончине Уго Эхиогу, тренера нашей молодежной команды", - говорится в сообщении.

Также отметим, что Эхиогу ранее выступал в качестве футболиста за "Астон Виллу", "Мидлсбро" и некоторые другие клубы, провел несколько матчей в составе сборной Англии, три раза становился обладателем Кубка английской лиги. В "Тоттенхэме" работал с 2014 года.

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