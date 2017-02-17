Взрыв в Пакистане унес жизни более 70 человек - ФОТО, ВИДЕО
Количество жертв взрыва в одном из суфийских храмов в южной провинции Пакистана Синд возросло до 72 человек.
При этом местные власти утверждают, что число погибших, скорее всего, еще возрастет. Как сообщает Reuters, от теракта также пострадали 250 человек.
В то же время в полиции отмечают, что взрыв прогремел в тот момент, когда люди пришли к мавзолею почитаемого последователями суфизма философа. В этовремя в храме собралось большое количество людей. Премьер-министр страны Наваз Шариф назвал взрыв "нападением на будущее Пакистана".