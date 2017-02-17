07:54 17.02.2017 | Происшествия | Новости
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Взрыв в Пакистане унес жизни более 70 человек - ФОТО, ВИДЕО

Количество жертв взрыва в одном из суфийских храмов в южной провинции Пакистана Синд возросло до 72 человек.

Взрыв в Пакистане унес жизни более 70 человек - ФОТО, ВИДЕО

При этом местные власти утверждают, что число погибших, скорее всего, еще возрастет. Как сообщает Reuters, от теракта также пострадали 250 человек.

В то же время в полиции отмечают, что взрыв прогремел в тот момент, когда люди пришли к мавзолею почитаемого последователями суфизма философа. В этовремя в храме собралось большое количество людей. Премьер-министр страны Наваз Шариф назвал взрыв "нападением на будущее Пакистана".

Ответственность за теракт на себя взяли террористические группировки "Джамаат-уль-Ахрар" и "Исламское Государство".

Напомним, трагедия стала результатом атаки террориста-смертника.

Как сообщал УРА-Информ, взрыв в Пакистане произошел в четверг, 16 февраля. Вчера вечером сообщалось о 50 погибших.


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