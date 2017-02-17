10:34 17.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре грузовик столкнулся с инкассаторской машиной - ФОТО

В четверг вечером, 16 февраля, в Днепре грузовик врезался в инкассаторское авто.

В Днепре грузовик столкнулся с инкассаторской машиной - ФОТО

В результате аварии четыре человека попали в больницу. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Шмидта и Владимира Антоновича.

По предварительной информации, водитель автомобиля инкассаторов ПриватБанка не предоставил преимущество транспортному средству, которое двигалось по главной дороге. В итоге, после столкновения, водителя и двоих пассажиров автомобиля Volkswagen скорая помощь увезла в больницу в тяжелом состоянии.

Водителя грузовика так же забрали в больницу с множественными переломами ног. Сейчас полиция устанавливает виновника аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове столкнулись две машины. В результате аварии погибли два человека. Еще двое получили травмы и скорая помощь увезла их в больницу.


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